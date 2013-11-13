Спасатели Ленобласти получили ключи от восьми пожарных машин

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал ключи от восьми пожарных машин пожарной части "Леноблаожспаса".

Новая пожарная техника была вручена подразделениям из Бокситогорского, Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гачинского, Кировского и Лужского районов Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Для нас очень важно, чтобы все наши подразделения имели современную технику. Чем лучше вы будете технически оснащены, тем больше мы будем уверены в том, что при возникновении ЧС, вы ее быстро ликвидируете. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Общая стоимость оборудования составляет 122,6 млн рублей. Оборудование было приобретено в рамках региональной программы "Безопасность Ленинградской области".

Ранее сообщалось, что на проспекте Просвещения сгорел торговый павильон утром в пятницу, 14 июля.

Фото: Администрация Ленинградской области