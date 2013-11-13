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Спасатели Ленобласти получили ключи от восьми пожарных машин
Сегодня, 16:01
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Спасатели Ленобласти получили ключи от восьми пожарных машин

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал ключи от восьми пожарных машин пожарной части "Леноблаожспаса".

Новая пожарная техника была вручена подразделениям из Бокситогорского, Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гачинского, Кировского и Лужского районов Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Для нас очень важно, чтобы все наши подразделения имели современную технику. Чем лучше вы будете технически оснащены, тем больше мы будем уверены в том, что при возникновении ЧС, вы ее быстро ликвидируете.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Общая стоимость оборудования составляет 122,6 млн рублей. Оборудование было приобретено в рамках региональной программы "Безопасность Ленинградской области".

Ранее сообщалось, что на проспекте Просвещения сгорел торговый павильон утром в пятницу, 14 июля.

Фото: Администрация Ленинградской области

Теги: ленобласть, пожарные
Категории: Лента новостей, Общество, Новости Ленинградской области,

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