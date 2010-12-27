МЧС: во вторник в Петербурге усилится ветер

Водителей предупредили о гололедице на дорогах.

Во вторник, 10 декабря, в Северной столице прогнозируют осадки: в первой половине ожидается дождь, затем переходящий в снег.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", днем возможно налипание мокрого снега. Порывы ветра ночью достигнут 6-11 м/с, а в прибрежных районах может усилиться до 12-14 м/c.

В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу предупредили о том, что на дорогах местами возможна гололедица.

Ранее синоптик сообщил о том, что в этом году в Петербурге не стоит ждать настоящую зиму.

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