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МЧС: во вторник в Петербурге усилится ветер
Сегодня, 19:08
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МЧС: во вторник в Петербурге усилится ветер

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Водителей предупредили о гололедице на дорогах.

Во вторник, 10 декабря, в Северной столице прогнозируют осадки: в первой половине ожидается дождь, затем переходящий в снег.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", днем возможно налипание мокрого снега. Порывы ветра ночью достигнут 6-11 м/с, а в прибрежных районах может усилиться до 12-14 м/c. 

В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу предупредили о том, что на дорогах местами возможна гололедица. 

Ранее синоптик сообщил о том, что в этом году в Петербурге не стоит ждать настоящую зиму. 

Фото: pixabay.com 

Теги: погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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