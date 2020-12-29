Петербуржцев предупредили о густом тумане утром в четверг

Видимость составит не более 500 метров.

В четверг, 28 января, Петербург накроет пелена густого тумана. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу со ссылкой на прогноз синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Этим утром в мегаполисе и пригородах ожидается туман при видимости не более 500 метров. Спасатели просят горожан быть внимательными и по возможности отложить все свои поездки.

В том случае, если все-таки нужно сесть за руль, необходимо помнить о скоростном режиме. Слишком густой туман уменьшает видимость на дороге и является причиной аварий.

Ранее мы писали, что оттепели в Петербурге подходят к концу.

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