Огонь уничтожил обшивку автомобиля.

Вечером 16 июня в Московском районе Петербурга произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу и Ленобласти, возле дома №15 на Пулковском шоссе воспламенился грузовик. В распоряжении Piter.TV появилось видео с места происшествия.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного диспетчера в 22:28. Столб черного дыма поднялся на несколько метров вверх. В 22:38 пожар был ликвидирован.

Огонь уничтожил обшивку транспортного средства. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекли две единицы техники и 9 человек личного состава МЧС.

Ранее мы писали, что спасатели потушили горящий легковой автомобиль в Кировском районе Петербурга.

Видео: Piter.TV