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Видео: спасатели потушили горящий легковой автомобиль в Кировском районе Петербурга

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Авто стоит у обочины дороги.

Утром 16-го июня в Кировском районе Петербурга загорелся легковой автомобиль. Инцидент на видео снял очевидец.

Огонь охватил авто на пересечении улицы Зайцева и Новостроек. Судя по кадрам, пламя тронуло лишь одно транспортное средство. На место прибыли сотрудники МЧС, они потушили пожар. В каком состоянии находится машина после произошедшего — неизвестно. Также не поступало информации о пострадавших. 

Сегодня ночью спасатели также выезжали на вызов на улицу Кораблестроителей. Там горела квартира. 

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

Теги: легковой автомобиль, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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