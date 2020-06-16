Видео: спасатели потушили горящий легковой автомобиль в Кировском районе Петербурга

Авто стоит у обочины дороги.

Утром 16-го июня в Кировском районе Петербурга загорелся легковой автомобиль. Инцидент на видео снял очевидец.

Огонь охватил авто на пересечении улицы Зайцева и Новостроек. Судя по кадрам, пламя тронуло лишь одно транспортное средство. На место прибыли сотрудники МЧС, они потушили пожар. В каком состоянии находится машина после произошедшего — неизвестно. Также не поступало информации о пострадавших.

Сегодня ночью спасатели также выезжали на вызов на улицу Кораблестроителей. Там горела квартира.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"