Площадь огня составила 300 квадратных метров.

Спасатели потушили пожар на грузовом судне в Архангельске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел днем 12 августа у причала. На нижней палубе судна вспыхнул пожар. Экипаж судна эвакуировался самостоятельно. Площадь огня составила 300 квадратных метров.

В тушении огня принимали участие 45 специалистов и 12 единиц техники. По факту возгорания судна организована проверка.

Ранее мы сообщали, что в Нижегородской области ликвидировали пожар на полигоне ТКО.

Видео: МЧС России