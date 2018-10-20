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Спасатели потушили пожар на грузовом судне в Архангельске

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Площадь огня составила 300 квадратных метров.

Спасатели потушили пожар на грузовом судне в Архангельске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел днем 12 августа у причала. На нижней палубе судна вспыхнул пожар. Экипаж судна эвакуировался самостоятельно. Площадь огня составила 300 квадратных метров.

В тушении огня принимали участие 45 специалистов и 12 единиц техники. По факту возгорания судна организована проверка.

Ранее мы сообщали, что в Нижегородской области ликвидировали пожар на полигоне ТКО.

Видео: МЧС России

Теги: архангельск, грузовое судно, мчс россии, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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