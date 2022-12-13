Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Спасатели локализовали пожар в жилом доме в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел днем 29 января в поселке Красная Поляна. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Из здания эвакуировали 40 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также в ведомстве сообщили, что для тушения огня привлекли 48 человек и 13 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что на Кубани трое детей погибли при пожаре.

Видео: Telegram / МЧС Кубани