Спасатели из Петербурга отправились в Новгородскую область на борьбу с паводками

В регионе вновь прогнозируются дожди и подтопление территорий.

В Новгородской области продолжают лить дожди и подтапливаться территории. По прогнозам синоптиков, с 11 по 13 ноября в регионе выпадет до 20-25 мм осадков, а в ближайшие трое суток сохранится высокий уровень воды в реках и озере Ильмень. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новгородской области.

Из-за подтоплений в регионе по-прежнему нельзя проехать по двум населенным пунктам, а в 11 районах области объявлен режим ЧС. Всего подтопленными остаются 35 поселений и около 500 земельных участков. В общей сложности паводок повредил 19 дорог и 6 переправ.

На помощь коллегам из Новгородской области отправились спасатели из Петербурга. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу на Неве, они помогут ликвидировать последствия циклона. В частности, нужно убрать заторы на реках и мусор, откачать воду, просушить помещения и доставить все необходимое людям, отрезанным от суши.

Ранее спасатель "Кошкиспаса" рассказала о деятельности службы.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Новгородской области