Спасатели демонтировали оторвавшийся профнастил с крыши дома в Ленобласти

Бригада проверила надежность оставшегося покрытия на крыше.

Вечером 11 апреля спасатели демонтировали оторвавшийся профнастил с крыши дома в Кировском районе Ленобласти. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Накануне в городе Отрадное спасатели демонтировали металлический лист, который после сильного ветра свисал с крыши и в любой момент мог упасть на головы прохожих. Опасность ликвидировала дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Бригада проверила надежность оставшегося покрытия на крыше.

Ранее мы писали, что из горящей квартиры на Малоохтинском проспекте эвакуировали двух детей.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО