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Спасатели Ленобласти нашли лодку и тело мужчины
Сегодня, 9:32
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Спасатели Ленобласти нашли лодку и тело мужчины

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В Ленобласти потеряли мужчину. Через несколько дней его тело нашли под водой.

В воскресенье, 1 октября, стало известно, что мужчина, который ушел на рыбалку два дня назад, не вернулся домой. Поисково-спасательный отряд Приозерска приступил к поиску пропавшего. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы.

Спасатели обнаружили место стоянки и лодку, после чего начали активно искать мужчину в озере. С помощью гидролокатора удалось обнаружить тело погибшего на глубине.

Мужчина был доставлен на берег и передан сотрудникам полиции для проведения дальнейшего расследования

Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласти нашли лодку с вещами, а потом тело владельца.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти

Теги: ленобласть, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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