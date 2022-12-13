В нескольких парках Петербурга прошли сожжения чучел Масленицы

Зиму провожали в ЦПКиО имени Кирова, Петропавловской крепости, парке Бабушкина и в Павловском парке.

В воскресенье, 26 февраля, в нескольких парках Северной столицы состоялось традиционное сожжение чучел Масленицы, завершающее недельный праздник. Горожане проводили зиму в ЦПКиО имени Кирова, Петропавловской крепости, парке Бабушкина и Павловском парке. Эмоциями от праздника горожане поделились в соцсетях.

В последний день Масленицы посетители Елагина острова насладились выступлениями уличных артистов-скоморохов и музыкально-танцевальных коллективов из нескольких близлежащих регионов. Сожжение чучела прошло на Масляном лугу: петербуржцы и гости города имели возможность бросить в костёр записки с перечислением своих жизненных проблем.

Также народные гуляния прошли в центре города у бастионов Петропавловской крепости. Зрители могли посетить мастер-классы по приготовлению блинов, поучаствовать в танцевальном флешмобе и посмотреть концерт. Кроме того, для всех посетителей был приготовлен блинный пирог весом 500 кг.

Кроме того, праздник отметили в Павловском парке и в парке имени Бабушкина.

Ранее мы сообщили о том, что в парке Героев-Пожарных испекли несколько тысяч блинов на Масленицу.

Видео: YouTube / Марина Ильина