Прощай, Шелдон: создатели "Теории большого взрыва" объявили о закрытии телесериала

Выход последнего, 12-го сезона запланирован на осень 2018 года.

Создатели "Теории большого взрыва" (The Big Bang Theory) объявили о закрытии телесериала. Зрители увидят 12-й сезон уже осенью этого года. Авторы ситкома обещают, что последние серии будут самыми интересными и дадут сериалу "эпическое творческое завершение". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Напомним, "Теория Большого взрыва" транслируется на телеканале CBS с 2007 года. В сериале задействованы Джони Галэки, Джим Парсонс, Кейли Куоко, Саймон Хелберг, Кунал Нэйэр и другие. Сюжет рассказывает о двух молодых физиках Шелдоне и Леонарде и их привлекательной соседке по лестничной площадке Пенни. Кроме того, зрители познакомятся с друзьями главных героев— астрофизиком Раджешом Кутраппали и инженером Говардом Воловицем. Действие сериала происходит в городе Пасадена, штат Калифорния.

Ранее мы писали, что звезда сериала "Теория большого взрыва" спустя два года отношений вышла замуж.

Фото: Instagram / bigbangtvru