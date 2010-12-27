Гендиректора валютного фонда приговорили к пяти годам за мошенничество

Всего Платон Магута выманил у потерпевших 5,1 млн рублей.

Красногвардейский районный суд огласил приговор в отношении Платона Магуты. Гендиректора валютного фонда ООО "УК Фонд Магута" посадили за решетку за крупное мошенничество. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Преступления были совершены 17 и 30 июня 2014 года. Согласно материалам дела, Магута вводил потерпевших в заблуждение, рассказывая о своем опыте заработка на валютных операциях и вложениях в различные валюты, недвижимость и золото. Обманным путем он убедил своих знакомых отдать ему 1,5 и 3,6 млн рублей. Эти деньги он не собирался возвращать, как обещал.

Свою вину Магута не признал. Его приговорили к пяти годам в колонии общего режима.

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