Лядов отстранён: Союз молодёжи в Петербурге временно без председателя

Суд отстранил Дмитрия Лядова от должности председателя Российского союза молодежи в Петербурге.

Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление о временном отстранении от должности председателя Российского союза молодежи в Петербурге и Ленобласти Дмитрия Лядова, который обвиняется в мошенничестве. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, лидер петербургского союза молодежи отстранен от должности на весь срок предварительного следствия по уголовному делу.

Также обвиняемый изготовил поддельные документы, которые подтверждали реализацию проекта, и представил их в комитет. Полученные деньги он присвоил, однако в Смольном об этом деле узнали.

"Обвиняемый и его защитник против удовлетворения ходатайства возражали",— уточнили в пресс-службе.

В октябре прошлого года стало известно о задержании Дмитрия Лядова и его помощницы Марины Дементьевой. Их обвиняют в покушении на мошенническое хищение бюджетных средств в период с 15 апреля по 10 ноября 2016. По версии следствия, обвиняемые пытались получить в комитете по молодежной политике около 500 тысяч рублей за мероприятия, которые на самом деле не проводились. Марина Дементьева также находится под домашним арестом.

Сейчас Лядов находится под домашним арестом до 15 февраля. Cуд отказался отпускать его под залог. Лядов свою вину не признаёт.

Фото: ВКонтакте / Российский Союз Молодёжи