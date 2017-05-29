Главу союза молодёжи в Петербурге Лядова "немедленно" заключили под стражу

Ранее было известно, что Лядов находится под домашним арестом.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу в отношении председателя Союза молодежи Дмитрия Лядова, обвиняемого в покушении на мошенничество в крупном размере. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов.

"Лядов взят под стражу в зале суда немедленно", — заявили в ведомстве.

Под арестом Лядов проведет 1,5 месяца - до 30 марта. Неизвестно с чем связано ужесточение меры пресечения.

Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление о временном отстранении от должности председателя союза молодежи в Петербурге Дмитрия Лядова, который обвиняется в мошенничестве.

В октябре прошлого года стало известно о задержании Дмитрия Лядова и его помощницы Марины Дементьевой. Их обвиняют в покушении на мошенническое хищение бюджетных средств около 500 тысяч рублей.