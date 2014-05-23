Совфед одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах

Совет Федерации одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах. Соответствующие изменения внесли в закон "Об образовании в Российской Федерации" на пленарном заседании.
Авторами законопроекта выступили председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Ольга Забралова и депутаты. Данные ограничения коснутся школьников с 1-го по 11-й классы. Исключения составляют случаи возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, а также другие экстренные или внештатные ситуации.
Ранее мы сообщали, что ЦИК посчитал возможным проведение президентских выборов в новых регионах.
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