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Совфед одобрил закон о трудовых гарантиях госслужащим при частичной мобилизации

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Его действие распространяется не только на госслужащих, но и на тех, кто добровольно поступил на военную службу.

Совет Федерации одобрил закон о трудовых гарантиях госслужащим, призванных в соответствии с частичной мобилизацией. Закон был рассмотрен сегодня, 4 октября.

Его действие распространяется не только на госслужащих, но и на тех, кто добровольно поступил на военную службу. Согласно закону мобилизованные граждане получают гарантии сохранения за собой рабочих мест, к которым они смогут вернуться после демобилизации.

Их трудовые договоры будут приостанавливаться на время военной службы и возобновляться в день выхода не прежнюю работу.

Ранее Совфед ратифицировал договор с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

Видео: Совет Федерации

Теги: закон, мобилизация, совет федерации, трудовые гарантии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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