Совфед одобрил закон о присяге для сотрудников Росгвардии

Порядок и текст присяги устанавливается отраслевыми законами.

Совет Федерации одобрил закон о присяге для сотрудников Росгвардии. Об этом пишут "РИА Новости".

Согласно действующему закону, в государственных органах, служба в которых предусматривает военную или правоохранительную деятельность, служащие приносят военную присягу. Лица, которым присвоены классные чины — присягу.

Порядок и текст присяги устанавливается отраслевыми законами, регулирующими деятельность ведомства: МВД, ФСИН, ФТС, ФСП, ФССП. Отмечается, что присягу приносят сотрудники прокуратуры, СК и судьи.

Теперь текст присяги и порядок её принятия должен быть разработан и для сотрудников Росгвардии, у которых есть полицейские звания.

Ранее мы писали, что Росгвардия начала использовать VR-очки при подготовке военнослужащих.