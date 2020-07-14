Военнослужащие будут обучаться при помощи технологий виртуальной реальности.

Росгвардия начала использовать VR-очки при подготовке военнослужащих. Технологии будут использоваться для обучения специалистов связи. Поставками оборудования занимается Рязанский радиозавод, который входит в состав холдинга "Ростех". Комплекс разработан на основе отечественного программного обеспечения.

Оборудование установлено в Пермском военном институте войск национальной гвардии РФ пресс-служба Росгвардии

Известно, что специальные 3D-очки разработаны с применением технологии виртуальной реальности. Они позволяют работать в виртуальном пространстве, созданном с использованием 3D-моделей и фотореалистичных круговых панорам, а также смешанной реальности.

Часть военнослужащих во время обучения находится в реальных условиях, другая - в виртуальных.

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