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Росгвардия начала использовать VR-очки при подготовке военнослужащих

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Военнослужащие будут обучаться при помощи технологий виртуальной реальности.

Росгвардия начала использовать VR-очки при подготовке военнослужащих. Технологии будут использоваться для обучения специалистов связи. Поставками оборудования занимается Рязанский радиозавод, который входит в состав холдинга "Ростех".  Комплекс разработан на основе отечественного программного обеспечения.

Оборудование установлено в Пермском военном институте войск национальной гвардии РФ

пресс-служба Росгвардии

Известно, что специальные 3D-очки разработаны с применением технологии виртуальной реальности. Они позволяют работать в виртуальном пространстве, созданном с использованием 3D-моделей и фотореалистичных круговых панорам, а также смешанной реальности.

Часть военнослужащих во время обучения находится в реальных условиях, другая - в виртуальных.

Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои россиянина.

Видео: Youtube/ ABOUT THE WORLD

Теги: vr-очки, росгвардия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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