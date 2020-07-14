Росгвардия начала использовать VR-очки при подготовке военнослужащих. Технологии будут использоваться для обучения специалистов связи. Поставками оборудования занимается Рязанский радиозавод, который входит в состав холдинга "Ростех". Комплекс разработан на основе отечественного программного обеспечения.
Оборудование установлено в Пермском военном институте войск национальной гвардии РФ
пресс-служба Росгвардии
Известно, что специальные 3D-очки разработаны с применением технологии виртуальной реальности. Они позволяют работать в виртуальном пространстве, созданном с использованием 3D-моделей и фотореалистичных круговых панорам, а также смешанной реальности.
Часть военнослужащих во время обучения находится в реальных условиях, другая - в виртуальных.
Росгвардеец объяснил выстрелы в укравшего обои россиянина.
Видео: Youtube/ ABOUT THE WORLD
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