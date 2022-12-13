Совфед одобрил закон о первоочередном зачислении НДФЛ в региональные бюджеты

Поправки в налоговый кодекс одобрили сенаторы в ходе пленарного заседания.

Совет Федерации одобрил закон о первоочередном зачислении НДФЛ из средств единого налогового платежа в региональные и местные бюджеты.

Поправки в налоговый кодекс одобрили сенаторы в ходе пленарного заседания. Авторами документа выступили председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также сенаторы Андрей Яцкин, Николай Журавлев, Анатолий Артамонов и депутаты.

Сообщается, что после вступления в силу нового законопроекта НДФЛ будет автоматически и в первую очередь поступать в казну субъектов России без возможности удержания.

Ранее Матвиенко заявил, что Россия обладает бесценным опытом сотрудничества с исламским миром.

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