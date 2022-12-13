Совфед одобрил закон о госфинансировании детских фильмов

Лилия Гумерова рассказала о проекте, соавтором которого она выступила.

В рамках пленарного заседания Совета Федерации от 29 марта парламентарии одобрили законопроект, по которому отечественные фильмы для детей и юношества получат государственное финансирование. Такие поправки вносятся политиками в закон "О государственной поддержке кинематографии". Документ был разработан в соответствии с поручением российского президента Владимира Путина по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, состоявшегося в июне прошлого года. Сенаторы установят возможность полного финансирования художественных проектов, их производства и проката. Известно, что по тематике, содержанию и художественно-стилистическому решению картины должны соответствовать физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей.

Качественное детское кино, направленное на воспитание подрастающего поколения с опорой на наши духовно-нравственные ценности, - это вложение в достойное будущее нашей страны. Лилия Гумерова, председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре

Российский сенатор уверена, что законодательство поможет увеличить количество создаваемых фильмов для несовершеннолетних граждан и молодежа, их качество и выпуск в широкий кинопрокат.

Совфед призвал парламенты мира потребовать от Киева прекращения дискриминации верующих.

Фото и видео: Совет Федерации