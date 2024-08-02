Совет Федерации одобрил закон о запрете продажи энергетиков детям

Изменения вступят в законную силу с 1 марта следующего года.

Российские сенаторы в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента от 2 августа одобрили закон о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. С 1 марта 2025 года индивидуальным предпринимателям, крестьянским, фермерским хозяйствам, а также продавцам-физическим лицам запрещается продажа детям безалкогольных тонизирующих напитков, включая и энергетической направленности. Нарушение запрета повлечет за собой ответственность. В случае возникновения у лица, осуществляющего продажу таких напитков, сомнения в достижении покупателем совершеннолетия, продавец вправе будет потребовать у покупателя документ, позволяющий установить его возраст.

Дополнительно документ закрепляет право субъектов страны своими местными законами запрещать продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, в зданиях и помещениях, используемых в образовательных, медицинских, культурных и спортивных целях. Региональные власти получат возможность ограничивать их продажу в местах массового скопления и прилегающих территорий для граждан в период публичных мероприятий. Речь идет о митингах, демонстрациях, шествиях, пикетах, спортивных состязаний и физкультурных мероприятий.

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Фото и видео: Совет Федерации