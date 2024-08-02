СФ одобрил штрафы за информацию о наркотиках в литературе и кино с нарушением маркировки

Сенаторы внесли изменения в законодательство.

Верхнаяя палата парламента на пленарном заседании от 2 августа одобрила закон, ужесточающий ответственность за пропаганду наркотиков. В частности, теперь документ устанавливает штраф до 600 тысяч рублей за распространение произведений литературы и искусства, содержащих в себе информацию о наркотиках, с нарушением требований о маркировке.

Правонарушение повлечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере до четырех тысяч рублей. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штраф составит до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 600 тысяч рублей. Во всех противоправных эпизодах политиками предусмотрена конфискация продукции, явившейся предметом административного правонарушения. Дополнительно поправками повышается до пяти тысяч рублей (сейчас четыре тысячи рублей) нижний порог штрафа за пропаганду наркотиков для иностранцев или лиц без гражданства. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Совфед одобрил закон о запрете треш-стримов.

Фото и видео: Совет Федерации