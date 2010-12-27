Концерт Sound Space в Планетарии

Под падающими звездами и вращающимися галактиками пройдет настоящая танцевальная вечеринка.

Мероприятие состоится в рамках фестиваля искусств Dairafest, посвященного актуальной культуре востока в современном мире.

Хедлайнером вечеринки станет французский музыкант Sahale, звезда местной электронной сцены. Артист черпает вдохновение в традиционных мотивах Восточной Африки и набирает миллионы просмотров на YouTube.Также в концерте примет участие проект Kalander при участии потомственного индийского сарангиста Momin Khan, а также диджей из Петербурга Broken Stars.

Сопровождать шоу под куполом Планетария №1 будет специально разработанный мультимедийный видеоряд и открытая экзотическая лаундж-зона.

Начало: 20:00

Место: Планетарий №1, наб. Обводного канала, д.74, лит. Ц

Фото: vk.com/soundspace_21