Мошенники пытались присвоить себе квартиру из собственности Петербурга

Они не знали, что после смерти хозяина жилплощадь перейдет в собственность города.

Сотрудники уголовного розыска 11 июня задержали трех подозреваемых в афере с недвижимостью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, трое граждан в возрасте от 38 до 53 лет в октябре 2017 года совершили мошенничество. Злоумышленники узнали о смерти хозяина квартиры в доме 24 на Серебряном бульваре и представили в службу государственной регистрации Петербурга фальшивые документы о купле-продажи этой жилой площади. Оказалось, что квартира перешла в собственность города после смерти хозяина. Таким образом мошенники причинили материальный ущерб Петербургу на сумму около 3 млн рублей.

У подозреваемых провели обыски. У них обнаружили и изъяли наркотические вещества, документы на квартиру и свидетельство о смерти ее хозяина. По данному факту следственное управление возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

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