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В Петербурге сотрудники собственной безопасности МВД выявили факт противоправной деятельности полицейского
Сегодня, 9:48
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге сотрудники собственной безопасности МВД выявили факт противоправной деятельности полицейского

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В случае подтверждения вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Сотрудники собственной безопасности ГУ МВД РФ выявили факт противоправной деятельности сотрудника полиции. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В Управление собственной безопасности МВД 2 сентября обратился генеральный директор компании. Он сообщил о мошеннических действиях со стороны женщины. Она получила от него деньги за решение вопросов о прекращении выездной налоговой проверки и процессуального преследования представителей компании. В ходе проверки по заявлению бизнесмена оперативники установили причастность к преступлению своего коллеги - сотрудника собственной безопасности. По оперативным данным, злоумышленница привлекла сотрудника к совершению преступления.

В случае подтверждения вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Ранее лжесотрудника ФСБ приговорили к трем годам лишения свободы.

Фото: Piter.tv

Теги: мошенничество, управление собственной безопасности
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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