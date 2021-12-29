Полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве с квартирой на Туристской

В июне 2021 года стало известно о мошенничестве с квартирой, которая находилась в государственной собственности.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в мошенничестве с квартирой на Туристской улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В июне 2021 года стало известно о мошенничестве с квартирой, которая находилась в государственной собственности. В ходе расследования 26 января по подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое мужчин 47 и 29 лет. Они подозреваются в том, что 2 апреля 2020 года совместно с неустановленными лицами предоставили подложные документы нотариусу и приобрели право собственности на квартиру. Тем самым они причинили своими действиями ущерб не менее 5 миллионов рублей администрации Приморского района.

Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению иных эпизодов преступной деятельности подозреваемых.

Также в Петербурге троих задержали по делу о мошенничестве в отношении пенсионеров. Они звонили пенсионеркам, представлялись их родственниками и говорили о том, что стали участниками несчастных случаев.

Фото: Piter.tv