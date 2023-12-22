Сотрудники полиции метрополитена Москвы задержали пассажира, спрыгнувшего на рельсы. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".
Инцидент произошел на станции метро "Павелецкая". 23-летний житель Подмосковья спрыгнул с платформы на рельсы, чтобы поднять свою упавшую кепку. После этого мужчина забрался обратно на платформу. Его задержали полицейские патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении.
Ранее мы сообщали, что при реконструкции "Удельной" сохранят полувековой дуб у станции.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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