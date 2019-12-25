Мужчина украл чужие украшения и 700 тыс. рублей из квартиры на Наличной

Денежные средства и ноутбук с украшениями были оставлены на хранение.

Женщина передала своей знакомой на хранение крупную сумму денег и личные вещи, однако затем часть из них пропала. В краже подозревается 33-летний неработающий мужчина, рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

На прошлой неделе, 22 октября, в полицию Василеостровского района обратились 36-летняя жительница Петербурга, она является индивидуальным предпринимателем. По ее словам, 13 апреля 2020 у дома 39, корпус 1 по Наличной улице она передала 59-летней женщине на хранение 3 млн рублей и вещи на общую сумму более 1,1 млн рублей.

В августе заявительница забрала переданный ранее жительнице Петербурга пакет с деньгами, однако более 700 тыс. рублей и часть ювелирных украшений пропали. Общая сумма ущерба составила 1,8 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

В воскресенье, 25 октября, в результате оперативно-розыскных действий полиция задержала 33-летнего мужчину. Он проживает в том доме, где хранились деньги. Было установлено, что в июне 2020 он взял из свертка 700 тыс. рублей и ювелирные изделия.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге неизвестные сломали челюсть подростку в ТРЦ "Галерея".

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО