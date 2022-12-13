Сотрудники курского МЧС спасли мужчину, который спал в поле

Мужчину нашли БПЛА, которые мониторили территорию региона.

Сотрудники ГУ МЧС по Курской области спасли мужчину, который спал в поле на холодной земле. Об этом рассказали региональные спасатели. Они предположили, что местный житель остался на улице из-за состояния алкогольного опьянения. Специалисты проводили мониторинг территории при помощи беспилотников, когда заметили пострадавшего. Он находился бкз движения в Курчатовском районе. Незамедлительно экстренное ведомство передало координаты местонахождения мужчины в полицию.

Как оказалось, спасенный шел от населенного пункта Погореловка к себе домой, в деревню Глушица Льговского района. пресс-служба ГУ МЧСС

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Фото и видео: Telegram / МЧС_46