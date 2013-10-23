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Сотрудники Роспотребнадзора посетили дом жителя Ленобласти, который держит на участке пуму
Сегодня, 13:50
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Сотрудники Роспотребнадзора посетили дом жителя Ленобласти, который держит на участке пуму

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Кошка вакцинирована, живет в вольере. 

Сотрудники петербургского Роспотребнадзора посетили дом владельца пумы в поселке "ПриЛЕСный" в Ленобласти. Они выяснили, в каких условиях живет дикая кошка у мужчины. Об этом сообщили в "Мегаполисе".

Инспекционный визит устроили специалисты Северо-Западного межрегионального управления ведомства. В результате проверки специалисты пришли к выводу, что пума находится у мужчины на законных основаниях и содержится в приличных условиях.

Кошка по кличке Амадеус была куплена владельцем в 2019 году. Пума вакцинирована, живет в вольере. 

Ранее на Piter.tv: петербуржцам напомнили про запрет содержания дома диких животных.

Фото: 78.ru

Теги: животные, пума в доме, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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