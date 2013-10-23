Сотрудники Роспотребнадзора посетили дом жителя Ленобласти, который держит на участке пуму

Кошка вакцинирована, живет в вольере.

Сотрудники петербургского Роспотребнадзора посетили дом владельца пумы в поселке "ПриЛЕСный" в Ленобласти. Они выяснили, в каких условиях живет дикая кошка у мужчины. Об этом сообщили в "Мегаполисе".

Инспекционный визит устроили специалисты Северо-Западного межрегионального управления ведомства. В результате проверки специалисты пришли к выводу, что пума находится у мужчины на законных основаниях и содержится в приличных условиях.

Кошка по кличке Амадеус была куплена владельцем в 2019 году. Пума вакцинирована, живет в вольере.

Ранее на Piter.tv: петербуржцам напомнили про запрет содержания дома диких животных.

Фото: 78.ru