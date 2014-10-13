Сотрудники МЧС спасли кота после пожара на Лиговском проспекте

Кот в пожаре не пострадал.

Во Фрунзенском районе произошел пожар в двухкомнатной квартире. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 16:01. Возгорание произошло по адресу: Лиговский проспект, дом №183. На месте спасатели выяснили, что очаг возгорания находится в двухкомнатной квартире, в которой выгорела обстановка на площади 5 кв. метров.

В 16:27 сотрудникам МЧС удалось потушить пожар. Информация о пострадавших не поступала. Однако в сгоревшей квартире находился кот, которого спасатели начали искать. Об этом очевидцы рассказали порталу "Мегаполис". Позже сотрудники нашли кота, надышавшегося дымом. Один из спасателей тут же дал ему свою маску, чтобы тот смог надышаться кислородом. Также спасатели обтирали и поили животное водой. После кот пришел в себя. Его отдали хозяйке, которой не было в момент пожара в квартире.

Ранее мы писали, что пожарные потушили два пожара во Фрунзенском районе.

Видео: Мегаполис