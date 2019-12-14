Пожарные потушили два пожара во Фрунзенском районе

В обоих случаях обошлось без пострадавших.

В пятницу, 30 июля, с разницей в час на пульт главного управления МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре на Софийской улице и Лиговском проспекте, передает пресс-служба МЧС.

В первом случае с огнем специалисты справились за 16 минут. Пожар начался в 4-комнатной квартире дома №41к2 по Софийской улице. К ликвидации огня на 10 "квадратах" привлекли 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Второе сообщение поступило из 2-комнатной квартиры на Лиговском проспекте, 183. Там выгорела обстановка на площади "5 квадратов". Пожар потушили за 26 минут. К ликвидации так же привлекли 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

По предварительным данным обошлось без пострадавших.

Ранее мы писали, что в Кудрово поймали подозреваемых в похищении мигранта-парикмахера.

Фото: Piter.tv