В салоне вместе с мужчиной находилась испуганная пассажирка.

В Петербурге сотрудники ГИБДД задержали наркозависимого таксиста, пытавшегося скрыться от полиции. Для остановки таксиста-частника, ранее лишенного водительских прав, полицейским пришлось стрелять по колесам. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В субботу, 16 мая в 22:30 сотрудники ГИБДД попытались остановить Kia Rio у дома 46 по проспекту Стачек, так как автомобиль совершил разворот через двойную сплошную линию разметки. Водитель требование об остановке проигнорировал и, увеличив скорость, попытался скрыться. На неоднократные требования сотрудников полиции об остановке нарушитель не реагировал и продолжал движение.

Инспектор ДПС применил табельное оружие, произведя один предупредительный выстрел вверх и два по колесам преследуемого транспортного средства. Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение. Задержанным нарушителем оказался 41-летний неработающий петербуржец, злоупотребляющий наркотиками. В салоне вместе с мужчиной находилась испуганная пассажирка. В результате применения табельного оружия пострадавших нет.

При осмотре в салоне его автомобиля полицейские обнаружили и изъяли наркотическое средство.

Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции, где в отношении него составлен ряд протоколов. По результатам проведенной экспертизы мужчина может стать фигурантом еще одного уголовного дела – о незаконном обороте наркотических средств.

На прошлой неделе полиция задержала наркозависимого сантехника и его друга, сорвавших цепочку с шеи ветерана.

Видео: МВД