Экс-сотрудницу "Выборг-банка" подозревают в миллионной афере

Бывшего члена наблюдательного совета обанкротившегося «Выборг-банка» задержали в связи с подозрениями в мошенничестве на 15 миллионов рублей.

Расследование дела о крупном мошенничестве в обанкротившемся "Выборг-банке" привело правоохранителей к 43-летней бывшей сотруднице учреждения. Женщина занимала должность члена наблюдательного совета. Ее задержали во вторник, 5 сентября. Предполагают, что преступление произошло год назад она провела фиктивную операцию в отделении банка на набережной реки Мойки. Она выдала по чеку 15 миллионов рублей наличными некой фирме с московской регистрацией. Но этих денег на счетах компании нет.

Предположительно, женщина действовала не одна. Не тот момент банк находился на пороге банкротства. Открытие новых договоров по вкладам было приостановлено. А 7 сентября ЦБ отозвал его лицензию.