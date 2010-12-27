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Сотрудница банка ограбила петербурженку во время операции с картой
Сегодня, 10:31
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Alena_Zinovieva

Сотрудница банка ограбила петербурженку во время операции с картой

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Женщина не досчиталась 95 тысяч рублей после посещения кредитного учреждения.

Полиция Красносельского района задержала 22-летнюю сотрудницу банка, которую подозревают в хищении средств с карты клиентки. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Женщина не досчиталась 95 тысяч рублей после посещения кредитного учреждения. В банке потерпевшую обслуживала задержанная. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ведется расследование.

Ранее мы писали, что раскрыта серия краж в школах и детских садах Петербурга и Ленобласти.

Фото: Piter.TV

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Теги: кража, ограбление, хищение средств с карты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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