Сотрудница банка ограбила петербурженку во время операции с картой

Женщина не досчиталась 95 тысяч рублей после посещения кредитного учреждения.

Полиция Красносельского района задержала 22-летнюю сотрудницу банка, которую подозревают в хищении средств с карты клиентки. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Женщина не досчиталась 95 тысяч рублей после посещения кредитного учреждения. В банке потерпевшую обслуживала задержанная. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ведется расследование.

Ранее мы писали, что раскрыта серия краж в школах и детских садах Петербурга и Ленобласти.

Фото: Piter.TV