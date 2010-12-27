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Сотрудница банка в Петербурге воровала деньги с кредиток клиентов
Вчера, 12:29
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Shdaria
888

Сотрудница банка в Петербурге воровала деньги с кредиток клиентов

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В Петербурге сотрудница банка оформляла кредитки и списывала с них деньги себе в карман.

В Петербурге сотрудница "Уральского банка реконструкции и развития" занималась оформлением на имя клиентов кредитных карт без их ведома. Доход работницы составил небольшую сумму – более 100 тысяч рублей.

В первый день зимы Объединенная пресс-служба судов Северной столицы сообщила о приговоре сотрудницы банка. Куйбышевский районный суд выявил, что ведущий специалист кредитного учреждения Елена Гарашкина, оформляла на клиентов, имеющих дебетовые карты, кредитки. Однако карты она оставляла при себе. Позже мошенница списывала с них деньги – общая сумма дохода составила 128 060 рублей.   

Судом в отношении Елены Гарашкиной назначено условное наказание – 3,5 года. 

Мы всегда внимательно относимся к сохранности персональных данных и финансовой безопасности наших клиентов. Данный инцидент выявлен сотрудниками нашей службы безопасности, о чем мы незамедлительно сообщили в правоохранительные органы. Сразу после этого сотрудница была уволена. Интересы клиентов банка не пострадали.
 

Пресс-служба Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР)

Теги: мошенники , новости спб , происшествия спб , сотрудница банка
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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