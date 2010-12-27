Сотрудница банка в Петербурге воровала деньги с кредиток клиентов

В Петербурге сотрудница банка оформляла кредитки и списывала с них деньги себе в карман.

В Петербурге сотрудница "Уральского банка реконструкции и развития" занималась оформлением на имя клиентов кредитных карт без их ведома. Доход работницы составил небольшую сумму – более 100 тысяч рублей.

В первый день зимы Объединенная пресс-служба судов Северной столицы сообщила о приговоре сотрудницы банка. Куйбышевский районный суд выявил, что ведущий специалист кредитного учреждения Елена Гарашкина, оформляла на клиентов, имеющих дебетовые карты, кредитки. Однако карты она оставляла при себе. Позже мошенница списывала с них деньги – общая сумма дохода составила 128 060 рублей.

Судом в отношении Елены Гарашкиной назначено условное наказание – 3,5 года.