Сотрудница банка в Петербурге воровала деньги с кредиток клиентов

В Петербурге сотрудница "Уральского банка реконструкции и развития" занималась оформлением на имя клиентов кредитных карт без их ведома. Доход работницы составил небольшую сумму – более 100 тысяч рублей.
В первый день зимы Объединенная пресс-служба судов Северной столицы сообщила о приговоре сотрудницы банка. Куйбышевский районный суд выявил, что ведущий специалист кредитного учреждения Елена Гарашкина, оформляла на клиентов, имеющих дебетовые карты, кредитки. Однако карты она оставляла при себе. Позже мошенница списывала с них деньги – общая сумма дохода составила 128 060 рублей.
Судом в отношении Елены Гарашкиной назначено условное наказание – 3,5 года.
Мы всегда внимательно относимся к сохранности персональных данных и финансовой безопасности наших клиентов. Данный инцидент выявлен сотрудниками нашей службы безопасности, о чем мы незамедлительно сообщили в правоохранительные органы. Сразу после этого сотрудница была уволена. Интересы клиентов банка не пострадали.
Пресс-служба Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР)