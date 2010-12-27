В Петербурге специалист Россельхознадзора незаконно забирала морепродукты под видом проверки

В Петербурге специалист Россельхознадзора в течение года использовала фиктивные документы, чтобы забирать из портов морепродукты. Об этом сообщила пресс-служба ЛО МВД РФ на водном транспорте по Петербургу и Ленобласти.
Полицейские выяснили, что 40-летняя сотрудница службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору злоупотребляла должностными полномочиями. Под предлогом исследования, женщина относила деликатесы к себе домой. В её отношении возбудили три уголовных дела, также идёт проверка других возможных противоправных действий с её стороны.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что порты Росток и Приморск договорились о балкерных грузах.
Фото: Pixabay
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