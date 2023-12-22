Состояние кинотеатра "Гигант" оценила прокуратура Петербурга

Оказалось, что владелец не обеспечивал должный уход за зданием.

Кинотеатр "Гигант", который находится на Кондратьевском проспекте в Петербурге, относится к региональным памятникам культурного наследия. Прокуратура Калининского района проверила его состояние и обнаружила неудовлетворительные результаты.

Для проверки привлекли экспертов из комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга. Оказалось, что владелец не обеспечивал должный уход за зданием, о чём говорится в сообщении ведомства. На стенах здания есть трещины, главный вход закрыт дополнительными окнами, с другой стороны пропали витражи, которые под защитой государства. Также заменили ступени и добавили новые элементы.

Выяснилось, что кинотеатр сдают в аренду без нужных документов от КГИОП. Прокуратура Калининского района потребовала от директора компании "Гигант Конти" исправить нарушения.

Ранее мы сообщили о том, что бывшую кондитерскую фабрику на Большом Сампсониевском реконструировали под жильё.

Фото: пресс-служба КГИОП