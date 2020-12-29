Названа пятерка самых популярных автомобилей у петербуржцев в 2020 году

Первое место в списке занял Kia, который за год купили 12,4 тысячи раз.

Эксперты агентства "Автостат" назвали пятерку автомобилей, которые жители Петербурга покупали чаще всего в 2020 году. Оказалось, что продажи легковушек за год упали на 10% - горожане купили 86,2 тысячи машин.

Самой популярной маркой среди петербуржцев стал автомобиль корейской компании Kia, который за год купили 12,4 тысячи раз. На втором месте оказался еще один корейский бренд Hyundai с показателем 9,9 тысячи проданных авто. Тройку лидеров замкнул Volkswagen с продажами 7,9 тысяч машин. Также в топ-5 попали Skoda и Renault (по 7,5 тысяч).

Если говорить о конкретных моделях, то наибольшей популярностью у жителей Петербурга пользовались Volkswagen Polo (4,1 тысячи), Hyundai Creta (4,1 тысячи), Kia Rio (4 тысячи), Hyundai Solaris (3,1 тысячи) и Volkswagen Tiguan (2,8 тысячи).

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