Вагоны проходят обкатку и не возят пассажиров.

Составы проекта "Юбилейный" начали тестировать на "синей" линии метро. Пассажиры уже могут заметить в подземке данные поезда. На них есть отметка о том, что они проходят обкатку. Как сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу метрополитена, в электродепо "Выборгское" передано два состава. Они обслуживают Московско-Петроградскую линию.

Чтобы эти составы ходили на синей линии, нужно обучить машинистов. Сейчас обкатка ведется на парковых путях, на площадке депо и также с выходом на линию прокомментировали в ГУП "Петербургский метрополитен"

Там отметили, что на данный момент поезда не возят пассажиров. Не исключено, что на маршрут синие вагоны выйдут еще до конца 2020 года. При этом на Кировско-Выборгской линии ходят красные составы метро, а по Невско-Василеостровской - зеленые. В метрополитене объяснили, с чем связана такая палитра.

Изначально цвет составов был исключительно синий. Однако задачу изменить цвет поставили к проведению чемпионата мира по футболу. там ходили как зеленые, так и синие вагоны.

Ранее Piter.tv писал о том, что около станции метро "Путиловская" остановили работы по проходке левого перегонного тоннеля.

Фото: Piter.tv