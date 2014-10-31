Состав "Балтиец" получил новый монохромный дизайн с гравюрой Петербурга

Один из составов "Балтиец" приобрёл новый образ. Поезда уже давно курсируют по красной ветке метрополитена.

Состав "Балтиец" обновил свой образ, и теперь на современном поезде можно увидеть монохромную графику старинной гравюры, которая передаёт облик Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Новинку представили на Международном железнодорожном салоне техники и технологий "PRO//Движение.Экспо", который проходил в Петербурге. Вице-губернатор Кирилл Поляков ознакомился с новым дизайном и остался доволен.

После выставки арт-состав отправится на рельсы петербургской подземки.

"Балтиец" был специально разработан для метро Санкт-Петербурга. В нём широкие двери, системы информирования и обеззараживания воздуха, а также места для людей с ограниченными возможностями. После голосования на странице у губернатора в состав добавили USB-разъёмы для зарядки гаджетов.

Ранее сообщалось, что новую модель электропоезда "Иволга" представили в Петербурге

Фото: правительство Петербурга