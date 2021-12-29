Соседка пострадавшей в пожаре Веры Воронковой рассказала о состоянии дочери актрисы

Дочь артистки во время ЧП находилась в соседней комнате.

Дочь актрисы Веры Воронковой, которая попала в больницу после пожара в собственной квартире, после ЧП видимых повреждений она не получила. Об этом в интервью телеканалу "360" сообщила соседка артистки.

По словам женщины, квартира которой расположена этажом ниже, дочь Воронковой во время пожара находилась в другой комнате, что уберегло ее от травм.

Я слышала стук, падение чего-то такого. Нет, она не позвонила. Так как между нашими квартирами есть дыра (сломали печную трубу, заколотили дощечками), то, конечно, мы хорошо все слышим. Я разбудила мужа, налили воды, пахло горелым, сообщила соседка

Воронкова рассказала соседям, что ночью ее кошка уронила новогоднюю ель. Из-за этого начался пожар. Актриса пыталась поймать домашнего питомца и обожгла руки. По словам соседки, огонь был потушен до приезда пожарных.

Напомним, Вера Воронкова была госпитализирована после пожара в квартире. По информации источника издания "Известия", У нее диагностирован ожог более 30% поверхности тела. У актрисы повреждены голова, лицо, шея, спина и руки. Такж выявлены тяжелый ожог верхних дыхательных путей и термоингаляционное поражение.

Ранее мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции.

Видео: Mash