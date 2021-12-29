СМИ: актриса Вера Воронкова госпитализирована после пожара в квартире

У актрисы диагностирован ожог более 30% поверхности тела.

Российскую актрису Веру Воронкову госпитализировали в Москве. Об этом пишет издание "Известия". В столичной квартире женщины произошел пожар, в результате которого она и пострадала.

У Воронковой диагностирован ожог более 30% поверхности тела. У нее повреждены голова, лицо, шея, спина и руки. Такж выявлены тяжелый ожог верхних дыхательных путей и термоингаляционное поражение.

По предварительной информации, причиной пожара в квартире Воронковой стало возгорание новогодней ели.

56-летняя актриса известна ролями в сериалах "Марш Турецкого, "Кодекс чести", а также "Журов" и других. Начиная с 2000 года Воронкова служит в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге появится сквер имени актёра театра и кино Андрея Мягкова.

Фото: Instagram / voronkovavera