Sony выпустят телефон со сворачивающимся экраном

Японская компания Sony работает над складным смартфоном с гибким экраном. Об этом сообщает издание Ferra.
Согласно предварительной информации, новый сгибаемый смартфон будет иметь дисплей, произведённый LG, батарею на 3220 мА·ч, камеру с десятикратным зумом, а также однокристальную систему SM7250 или Snapdragon 855
В складывающемся смартфоне Sony будет использоваться дизайн Nautilus.
Дата выхода телефона на рынок пока не уточняется. Предполагается, что смартфон появится в декабре этого или в начале будущего года.
Видео: Ютуб/SlashGear
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