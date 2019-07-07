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Sony выпустят телефон со сворачивающимся экраном

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Смартфон появится в декабре этого или в начале будущего года.

Японская компания Sony работает над складным смартфоном с гибким экраном. Об этом сообщает издание Ferra.

Согласно предварительной информации, новый сгибаемый смартфон будет иметь дисплей, произведённый LG, батарею на 3220 мА·ч, камеру с десятикратным зумом, а также однокристальную систему SM7250 или Snapdragon 855

В складывающемся смартфоне Sony будет использоваться дизайн Nautilus.

Дата выхода телефона на рынок пока не уточняется. Предполагается, что смартфон появится в декабре этого или в начале будущего года.

Видео: Ютуб/SlashGear

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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