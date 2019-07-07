Sony выпустят телефон со сворачивающимся экраном

Смартфон появится в декабре этого или в начале будущего года.

Японская компания Sony работает над складным смартфоном с гибким экраном. Об этом сообщает издание Ferra.

Согласно предварительной информации, новый сгибаемый смартфон будет иметь дисплей, произведённый LG, батарею на 3220 мА·ч, камеру с десятикратным зумом, а также однокристальную систему SM7250 или Snapdragon 855

В складывающемся смартфоне Sony будет использоваться дизайн Nautilus.

Дата выхода телефона на рынок пока не уточняется. Предполагается, что смартфон появится в декабре этого или в начале будущего года.

Видео: Ютуб/SlashGear