Солисты Михайловского театра выступили в японском Саппоро перед Георгием Полтавченко

Японские и петербургские чиновники посмотрели выступление артистов балета в рамках культурного обмена между странами.

Вечером 23 августа солисты Михайловского театра Санкт-Петербурга выступили перед японскими представителями префектуры Хоккайдо в городе Саппоро. Гости вместе с делегацией из Северной столицы увидели отрывки из известных постановок, идущих на сцене театра в городе на Неве: "Лебединое озеро", танцев "Свободы", "Пламя Парижа", танец из "Золушки".

Выступление коллектива можно назвать весьма успешным. Японская сторона пригласила коллектив Михайловского театра на гастроли в открывающийся в октябре этого года театр в Саппоро. Кроме того, приглашение поступило и другим петербургским коллективам. В частности, Губернаторскому симфоническому оркестру и оркестру имени Смирнова отметил глава Северной столицы

Губернатор Петербурга заметил, что выступление Михайловского театра можно назвать достойным в качестве обмена опытом в культурной сфере между двумя государствами.

Видео и фото: Петербургский дневник