Обсуждение плана реконструкции Пулково перенесли на 2021 год

Аэропорт нуждается в новом терминале.

Развитие авиагавани Пулково обсудят не ранее первой половины 2021 года. Рассмотрение финального мастер-плана развития аэропорта планировалось на эту осень, однако его пришлось перенести на фоне кризиса в отрасли, передал "Коммерсант".

Речь идет о строительстве терминала. Он необходим в связи с тем, что еще несколько лет назад Пулково приблизилось к максимальному значению пропускной способности того терминала, который есть на данный момент. Терминал планируют построить на месте старого здания с башнями — слева от центрального аэровокзала.

По словам вице-губернатора Максима Соколова, многие компании сейчас вынуждены корректировать планы и оптимизировать возможности дальнейшего развития, отталкиваясь от пассажиропотока.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что прямые авиарейсы между Хабаровском и Петербургом приостановят.

Фото: Аэропорт Пулково / VK