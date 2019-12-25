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Обсуждение плана реконструкции Пулково перенесли на 2021 год
Сегодня, 9:21
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nadezhda_sib

Обсуждение плана реконструкции Пулково перенесли на 2021 год

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Аэропорт нуждается в новом терминале.

Развитие авиагавани Пулково обсудят не ранее первой половины 2021 года. Рассмотрение финального мастер-плана развития аэропорта планировалось на эту осень, однако его пришлось перенести на фоне кризиса в отрасли, передал "Коммерсант".

Речь идет о строительстве терминала. Он необходим в связи с тем, что еще несколько лет назад Пулково приблизилось к максимальному значению пропускной способности того терминала, который есть на данный момент. Терминал планируют построить на месте старого здания с башнями — слева от центрального аэровокзала. 

По словам вице-губернатора Максима Соколова, многие компании сейчас вынуждены корректировать планы и оптимизировать возможности дальнейшего развития, отталкиваясь от пассажиропотока. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что прямые авиарейсы между Хабаровском и Петербургом приостановят. 

Фото: Аэропорт Пулково / VK 

Теги: новый терминал, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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