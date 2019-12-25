Социальный налоговый вычет предложили увеличить до 360 тыс. рублей

Депутаты раскрыли нововведения по социальным выплатам льготным категориям граждан.

Главы профильных комитетов Государственной думы подготовили законопроект, которым предлагается увеличить предельный размер социального налогового вычета с 150 тысяч до 360 тысяч рублей. Соответствующее заявление парламентарии распространили по СМИ.

Кроме того, законопроектом вносятся изменения в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие социальные выплаты по расходам граждан на отдых детей и их оздоровление. документ от Госдумы РФ

Авторами законодательной инициативы стали председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина из КПРФ, председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, представляющая движение "Справедливая Россия - За правду", а также руководитель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев из "Новых людей" и глава комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко от ЛДПР.

В Госдуме призвали закрыть все нелегальные детские лагеря.

Фото: Piter.tv