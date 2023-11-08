Собянин заявил об опасности ИИ, работающего на врага

Глава столицы призвал ориентировать сначала на внешние угрозы.

Риски искусственного интеллекта находятся не внутри страны, а во внешних угрозах, поэтому от того, насколько Россия будет конкурентна, зависит выживаемость всего государства. оответствующее заявление участникам пленарной сессии форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2023 сделал мэр Москвы Сергей Собянин. Чиновник пояснил, что сейчас ИИ представляет из себя определенный вызов для властей, так речь идет о тех технологиях, которые будут использоваться как в обычном вооружении, так и ядерных средствах, информационных войнах.

ИИ - его риски сегодня не внутри страны. Наша страна находится в зоне жёсткой конкуренции, и сегодня, и, может быть не так остро, но всегда стоял вопрос выживаемости. Наша страна не может быть слабой, она может быть только сильным конкурентом, либо никакой. Сергей Собянин, глава Москвы

Мэр Москвы добавил, что ракеты, которые могут прилететь в Россию, уже сейчас работают с использованием искусственного интеллекта. По мнению спикера, важно думать об этом, а не думать пока что о том, что ИИ станет умнее человека или что люди завтра будут рабами ИИ..

Собянин: качество распознавания лиц и авто камерами в Москве достигло почти 100%.

Фото и видео: Вконтакте / FINOPOLIS