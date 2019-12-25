Глава города оценил обстановку с новыми заболевшими от COVID-19 по региону.

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что взрывного роста заболеваемости COVID-19 в Москве нет. Об этом чиновник сообщил журналистам телеканала "Россия-24". При этом спикер подтвердил, что эпидемиологическая обстановка по стране остается сложной, но не драматичной.

Что касается ситуации, она остается сложной, но еще раз говорю, не драматичной: небольшой рост, но при этом никаких серьезных отклонений или взрывного роста не наблюдается. Сергей Собянин, мэр Москвы

Чиновник призвал жителей города, планирующих отправиться в отпуск, привиться от коронавируса. Он заметил, что эта рекомендация также актуальна для тех, кто ранее не болел ковидом и не имеет антител от инфекции. Мэр призвал население не рисковать своим здоровьем и состоянием окружающих.

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Фото: Первый канал